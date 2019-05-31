2019-05-31T15:52:37+03:00
Происшествия

Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели подростка на недострое в Мурманске

15-летний юноша разбился по собственной неосторожности
Варвара РУСЛАНОВА
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Виновных в гибели ребенка на недострое на прсопекте Колськом нет. Фото: Новости Мурманской областиВиновных в гибели ребенка на недострое на прсопекте Колськом нет. Фото: Новости Мурманской области
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Беда пришла в семью мурманчан 23 апреля – люди потеряли сына, но наказать за его гибель фактически некого. Напомним, ЧП произошло на печально известном недострое на Кольском проспекте в Мурманске. Примерно в 20:30 при попытке перелезть с последнего этажа на крышу здания, 15-летний подросток сорвался в шахту лифта, получив при падении телесные повреждения, не совместимые с жизнью. В следственном комитете региона начали проверку и сегодня сообщили о ее результатах.

- Проверка завершена. Вынесен отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Ребенок погиб по собственной неосторожности, - отметила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

Изначально сообщалась, что у правоохранительных органов все-таки были претензии к собственникам злополучного здания. Прокуратура в очередной раз потребовала владельцев обеспечить безопасность объекта, оградив его от посторонних лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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