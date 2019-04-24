2019-04-24T07:34:42+03:00
Происшествия

В Мурманске подросток упал со злополучного недостроя в шахту лифта и погиб

Мальчик гулял по зданию вместе с другом
Мария ПАШЕНКОВА
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Злополучный недострой не раз приводил к гибели и травмированию северян. Фото: murmansk.sledcom.ruЗлополучный недострой не раз приводил к гибели и травмированию северян. Фото: murmansk.sledcom.ru
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Недострой на проспекте Кольский в Мурманске рядом с остановкой "Улица Кооперативная" - место печальное. В свое время здесь хотели сделать большое здание для студентов, но проект был заброшен.

В 2018 году прокуратура Первомайского округа вынесла постановление ООО «Международный деловой центр «Мурман» восстановить ограждение вокруг него, чтобы подростки не могли заходить внутрь. Ведь не раз они получали там травмы. Достаточно вспомнить девушку, разбившуюся во время экстремальных прыжков.

Но все меры оказались недостаточно эффективными. 23 апреля произошла новая беда. С недостроя в шахту лифта упал 15-летний подросток.

- По предварительным данным, подросток гулял по зданию со своим одноклассником. Примерно в 20.30 минут при попытке перелезть с последнего этажа на крышу здания, молодой человек сорвался в шахту лифта, получив в результате падения телесные повреждения, не совместимые с жизнью, - рассказала детали случившегося старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

После падения школьник был жив, но врачи не смогли его спасти.

В недострое осмотрели место, откуда упал упал парень. Проходит доследственная проверка. У правоохранительных органов уже имеются претензии к собственнику недостроя, почему дети смогли спокойно попасть на его территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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