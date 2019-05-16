Недострой на Кольском проспекте после проверки прокуратуры снова должны оградить
В 2015 и 2018 годах прокуратура Первомайского округа выносила постановления в адрес ООО «Международный деловой центр «Мурман». Согласно документу, заброшенное здание на проспекте Кольском в Мурманске должны были огородить, ведь не раз с него падали любители экстрима и просто школьники, которые предпочитают гулять по недострою.
Теперь история повторяется. Сегодня стало известно, что после проверки по факту гибели подростка, который упал в шахту лифта в апреле этого года, в суд направлен иск.
– Заявление о возложении обязанности на МДЦ «Мурман» принять меры, исключающие несанкционированной доступ на территорию строительной площадки, направлено в Октябрьский районный суд. Его рассмотрение находится на контроле в прокуратуре округа, – уточнили в надзорном ведомстве.
Таким образом, восстановить целостность ограждения вокруг здания должны в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Напомним, злополучная многоэтажка находится в районе остановки общественного транспорта «улица Кооперативная». Именно здесь 23 апреля подросток при попытке перелезть с последнего этажа на крышу здания сорвался в шахту.
ИСТОЧНИК KP.RU