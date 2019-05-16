2019-05-16T15:17:04+03:00
Общество

Недострой на Кольском проспекте после проверки прокуратуры снова должны оградить

В апреле здесь погиб подросток, сорвавшись в шахту лифта
Анна СТЕПАНОВА
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После падения школьник был жив, но врачи не смогли его спасти. Фото: следственный комитет Мурманской области.После падения школьник был жив, но врачи не смогли его спасти. Фото: следственный комитет Мурманской области.
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В 2015 и 2018 годах прокуратура Первомайского округа выносила постановления в адрес ООО «Международный деловой центр «Мурман». Согласно документу, заброшенное здание на проспекте Кольском в Мурманске должны были огородить, ведь не раз с него падали любители экстрима и просто школьники, которые предпочитают гулять по недострою.

Теперь история повторяется. Сегодня стало известно, что после проверки по факту гибели подростка, который упал в шахту лифта в апреле этого года, в суд направлен иск.

– Заявление о возложении обязанности на МДЦ «Мурман» принять меры, исключающие несанкционированной доступ на территорию строительной площадки, направлено в Октябрьский районный суд. Его рассмотрение находится на контроле в прокуратуре округа, – уточнили в надзорном ведомстве.

Таким образом, восстановить целостность ограждения вокруг здания должны в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Напомним, злополучная многоэтажка находится в районе остановки общественного транспорта «улица Кооперативная». Именно здесь 23 апреля подросток при попытке перелезть с последнего этажа на крышу здания сорвался в шахту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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