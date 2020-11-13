Недострой на улице Кооперативной в Мурманске хотят обнести колючей проволокой

О дальнейшей судьбе здания глава администрации не распространялся, но распорядился провести дополнительную проверку забора вокруг долгостроя на целостность. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Глава администрации Мурманска Евгений Никора заявил, что недострой на улице Кооперативной в Мурманске в обозримом будущем могут обнести колючей проволокой. Вопрос о судьбе долгостроя и его доступности для подростков подняли местные жители во время онлайн-встречи с жителями Первомайского округа.

– Когда будет снесен недострой на улице Кооперативной, который стоит уже 10 лет? Там постоянно лазают дети, прыгают оттуда. Будет ли там жилой дом в будущем? – обратился мурманчанин Дмитрий.

О дальнейшей судьбе здания глава администрации не распространялся, но распорядился провести дополнительную проверку забора вокруг долгостроя на целостность.

– Если вы увидите, на каком участке дети перелазают, то вы направьте мне в личном сообщении фотографии. Мы постараемся этот участок проверить. Может, он недостаточно высокий, или его нужно обмотать колючей проволокой. Нужно исключить варианты попадания внутрь детей, которые могут там насмерть разбиться, что уже, к сожалению, было, – ответил северянину Евгений Никора.

Недострой, по словам главы городской администрации, находится в частной собственности. Мэрия имеет право только принуждать его к ограничению доступа на территорию. Ежемесячно сотрудники мэрии делают обход территории и выписывают предписания для устранения.

Отметим, что в 2019 году 16-летний подросток оказался на территории недостроенного здания и упал в шахту лифта. Травмы были не совместимы с жизнью, и юноша скончался. Тогда же Октябрьский суд постановил установить вокруг недостроенного здания ограждения.

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