Расследование уголовного дела по упавшим цирковым трибунам в Кировске продолжается

Следственный комитет начал проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела. Фото: vk.com/murmanskgroup

В апреле этого года в Кировске с гастролями выступал цирк. Во время одного из представлений сложились зрительские трибуны с одной стороны. К счастью, никто из зрителей не пострадал.

Оказалось, что места для сидения установили на льду, тот начал таять, поэтому конструкции поехали. Следователи начали проверку и возбудили уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как сообщили "КП"-Мурманск" в СУ Следственного комитета по Мурманской области, на данный момент решения по происшествию нет.

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