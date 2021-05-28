После обрушения цирковых трибун в Кировске возбудили уголовное дело

Следственный комитет начал проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела. Фото: vk.com/murmanskgroup

В конце апреля в Кировске случилось ЧП на время гастролей приезжего цирка: под зрителями сложились трибуны. Как сообщили "КП-Мурманск" в администрации города, под конструкцией подтаял лед.

Следственный комитет начал проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела по п. «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

- Уголовное дело возбуждено по факту случившегося. За медицинской помощью тогда никто из зрителей не обратился, пострадавших нет, - уточнила "КП- Мурманск" старший помощник руководителя регионального СКР по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Напомним: цирк уехал почти сразу после случившегося.

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