Жители Зареченска напуганы новостью о появлении волка

Поисками волка сейчас занимаются охотоведы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Зареченска сообщили о волке, который гуляет по селу. Впервые его заметили 18 декабря.

- Было зафиксировано нападение волка на собаку, находившуюся на привязи. Просьба не выпускать детей на улицу без сопровождения взрослых, в расчете не более троих детей на одного взрослого человека. Прошу вас заранее планировать маршрут ребенка в школу. Также просьба на ночь забирать собак в помещение, сарай и т. п., - отметил и. о. главы администрации сельского поселения Зареченск Иван Авдеев.

Поисками волка сейчас занимаются охотоведы.

Ранее хищника видели вблизи Ревды, а в Оленегорске застрелили гибрид волка и собаки.

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