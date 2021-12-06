Жителей Ревды просят не гулять по окраине поселка из-за волка

О результатах по отлову администрация сообщит дополнительно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ловозерском районе отлавливают еще одного волка. Напомним: хищника ищут в окрестностях Ловозера, а другой бродит в Ревде. Его встретили 5 декабря в районе домов 1,3 на улице Комсомольской.

- В настоящее время охотоведами Ловозерского района проводятся все необходимые мероприятия по его отлову. Убедительная просьба ко всем жителям и гостям Ревды не выходить на окраину поселка и улицу без особой необходимости, выгуливать своих питомцев на поводке и не мешать работе инспекторов, - сообщил глава администрации Ревды Юрий Басавин.

О результатах по отлову администрация сообщит дополнительно.

Напомним: гибрида волка и собаки ликвидировали рядом с Оленегорском.

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