Жителей Ловозера просят не отпускать детей на прогулку из-за гуляющего вблизи села волка

Охотоведы пытаются выследить серого хищника в Ловозеро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 декабря вблизи Оленегорска ликвидировали волка, который несколько недель убивал в городе собак и кошек.

Теперь же охотоведы пытаются выследить серого хищника в Ловозеро. Его видели в районе улицы Хибинской. Сотрудники минприроды и местной полиции с 19.00 2 декабря до трех утра пятницы искали волка, но безуспешно.

- По информации сотрудников надзорных органов, мероприятия по отлову хищника продолжаются. Во избежание возникновения несчастных случаев просим до поступления информации о ликвидации хищника максимально усилить контроль за пребыванием детей на улице, воздержаться от лыжных и пеших прогулок, - предупредили в администрации Ловозерского района.

Нhttp://www.murmansk.kp.ru/online/news/4539374/апомним: поймать не смогли и волка в Мурмашах.

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