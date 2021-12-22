Прокуратура проверяет ДТП в Титане, где автобус сбил женщину на остановке

Пострадавшая женщина стояла на остановке общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 21 декабря в Титане произошло ДТП с участием общественного транспорта.

- В 14.20 рейсовый автобус МАЗ, осуществлявший пассажирскую перевозку по маршруту «нп. Титан - 25км г. Кировск», при движении от Кировска допустил наезд на площадку остановки, в результате которого пострадала 66-летняя местная жительница, ожидавшая транспорт, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сейчас северянка находится в Апатитско-Кировской ЦГБ.

По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина организована проверка ДТП.

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