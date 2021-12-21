В Кировске автобус сбил женщину на остановке

В Кировске разбираются в обстоятельствах ДТП с участием общественного транспорта.

-В поселке Титан рейсовый автобус в результате заноса совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. В результате аварии пострадала женщина 1955 года рождения, которая получила телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Пострадавшая женщина стояла на остановке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru