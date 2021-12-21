В Кировске автобус сбил женщину на остановке

В Кировске разбираются в обстоятельствах ДТП с участием общественного транспорта.
-В поселке Титан рейсовый автобус в результате заноса совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. В результате аварии пострадала женщина 1955 года рождения, которая получила телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Пострадавшая женщина стояла на остановке.
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