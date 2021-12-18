Стали известны подробности смерти пропавшего жителя Заполярного

Тело Валентина нашли вечером 17 декабря. Фото: МурманСпас

Поиски 33-летнего жителя Заполярного Валентина Бородкина закончились трагически. Мужчина пропал 14 декабря, когда ушел из дома. Спустя несколько дней его нашли мертвым.

- Тело мужчины нашли в районе совхоза «Северный» 17 декабря около 22 часов. Следствием осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере наступления смерти мужчины, по предварительным данным, отсутствуют, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталия Тростина.

Проводится процессуальная проверка, рассматриваются разные версии случившегося от убийства до добровольного ухода из жизни и несчастного случая.

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