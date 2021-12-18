Пропавшего в Заполярном 33-летнего мужчину нашли мертвым

Валентина Бородкина нашли мертвым. Фото: МурманСпас

С 14 декабря в Заполярном искали 33-летнего Валентина Бородкина. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

К сожалению, поиски закончились печально. Как сообщил поисковый отряд "МурманСпас", Валентин погиб. Обстоятельства его смерти пока не разглашаются.

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