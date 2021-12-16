Андрей Чибис добился пересмотра дела Виктора Хабарова

Решение Октябрьского районного суда было отменено с возвращением на новое рассмотрение. Фото: Правительство Мурманской области

В 2020 году у депутата Совета депутатов Мурманска Виктора Хабарова нашли незадекларированную недвижимость в Болгарии.

Губернатор Андрей Чибис обратился в суд, чтобы Хабаров лишился депутатского кресла, так как горсовет вынес коллеге только предупреждение. Однако суд встал на сторону главреда "Вечернего Мурманска".

15 декабря апелляцию рассмотрел Третий кассационный суд общей юрисдикции. Решение Октябрьского районного суда было отменено с возвращением на новое рассмотрение.

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