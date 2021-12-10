"Каждый год одна и та же фейковая новость": снова пишут про замерзший Кольский залив

То, что лед замерзает у берега - явление обычное для каждой зимы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Каждый год зимой появляется одна и та же новость - "замерз Кольский залив". Как только наступают крепкие морозы, северяне фотографируют образовавшийся у берега лед, выкладывают снимки в сеть с комментариями, мол, Гольфстрим не справляется, холода сильнее.

А синоптики устало каждый раз твердят одно и то же: да не замерзает залив! Как ранее сообщили "КП"-Мурманск" в гидрометцентре Мурманской области, случалось это всего раз.

- В аномально холодную зиму 1965-1966 года в акватории Кольского залива до острова Сальный образовался припай и на протяжении месяца сохранялся неподвижный лед толщиной до 40 сантиметров, - уточнили метеорологи Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

То, что лед замерзает у берега - явление обычное для каждой зимы.

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