На прошедших выходных соцсети запестрели фотографиями замерзшего Кольского залива в Мурманске. Шутка ли, вроде не должно быть такого - все-таки Гольфстрим работает. Наверное, нам это нужно - чувствовать свою важность, значимость, уникальность: мол, у нас такие сильные морозы, что даже незамерзающий залив замерз! Но так ли это?Теплые руки ГольфстримаТеплое течение тянется к нам от берегов Флориды через весь Атлантический океан и несет к странам Скандинавии такое важное и нужное тепло. Поэтому зимы в Мурманске мягче, чем в других заполярных городах. Даже в Мурмашах, которые не так уж и далеко от нас – в каких-то 35 километрах, обычно в морозы холоднее. Что уж говорить об Апатитах или Краснощелье - там столбик термометра может опускаться до -42, как уже было этой зимой. А в Мурманске в это же время всего -17.Иногда мурманчанам даже обидно бывает: вроде живешь за Полярным кругом, а жители Санкт-Петербурга хвастаются, что у них зимы более суровые, чем у нас. Конечно, можно включить тяжелую артиллерию и припечатать, что, мол, «ваши белые ночи не чета нашему полярному дню», но все равно хочется ощущения, что мы здесь настоящие суровые полярники! Поэтому когда на город надвигаются сильные морозы, мы все с замиранием сердца следим, замерзнет или не замерзнет Кольский залив, - будет чем похвастаться в этом году?Зима - холода, одинокие домаОх, бывали в столетней истории нашего города такие морозы, что бочки с дровами жгли на общественных остановках. Помнится, моя семья в 1998 году переехала жить в одну комнату – так было проще нагреть воздух обогревателем. На уроках мы сидели в куртках и варежках, а в какой-то момент школы просто полностью закрыли – учителя нас пожалели и не стали морозить. Но это никак не мешало ходить друг к другу в гости – мама где-то раздобыла настоящие унты, и мы приходили к подружкам с инеем на ресницах и бровях вместо туши. Из унт я не вылезала до весны.Старожилы помнят, что залив замерзал несколько раз - зимой 1935–1936-го, 1965–1966-го, 1997–1998 годов. В XXI веке Кольский залив сковывало льдом дважды – в 2010-2011-м и 2015 годах. Над участками, свободными от оков, стоял плотный туман - с одного берега другой не видно. В ледяном плену тогда оказались многие маломерные суда.Ой, не рассказывайте нам сказки!Но то, что мы называем «залив замерз», специалисты в расчет не берут. Синоптики Мурманска скептичны к восторгам горожан. Редакции «КП» они назвали только один случай, когда залив действительно, по их мнению, замерз. Лед был тогда такой толстый, что по нему могли ездить даже автомобили, а жители города ходили пешком до Абрам-мыса и обратно.- В аномально холодную зиму 1965-1966 года в акватории Кольского залива до острова Сальный образовался припай и на протяжении месяца сохранялся неподвижный лед толщиной до 40 сантиметров, - сообщили метеорологи Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Для гидрологов понятие «залив замерз» означает, что произошло полное замерзание акватории залива (а это, представьте себе, 57 километров!), и классифицируется такое замерзание как особо опасное гидрометеорологическое явление. Появление льда сплоченностью 5 баллов и более создает только трудности для эксплуатации мурманских портов и требует прокладки фарватеров.Немного наукиНаблюдают гидрологи за льдом в Кольском заливе со специально оборудованной станции, что находится в Мурманске на высокой сопке в районе рыбного порта. Оценивают цвет, количество, форму льда, зарисовывают его.Первичные формы льда (ледяные иглы, сало, снежура) появляются в октябре-ноябре. В декабре-январе могут наблюдаться ниласовые льды - темный и светлый нилас - толщиной до 5 - 10 сантиметров, размеры льдин не превышают 10 - 15 метров. У гидрологов есть даже специальная книга – атлас ледовых образований, по которой они сверяются.В феврале-марте в южном колене Кольского залива наблюдаются серо-белые и белые льды толщиной до 15 - 30 сантиметров. В эти месяцы в наиболее суровые зимы возможно образование припая на осушных отмелях и в устьях рек. Припай образуется в основном вдоль западного берега Кольского залива.Для того чтобы лед все-таки образовался, нужна низкая температура в течение длительного периода. В декабре нужен мороз в течение 1 - 3 суток ниже -30°С, в январе -25°С, в феврале -20°С, в марте -15°С.Где одна вода лед положит, другая снесетЕсли и покрывается залив льдом, то только в своем южном колене, где реки Кола и Тулома впадают в залив, и в черте Мурманска. Вся остальная часть свободна ото льда. Но и ему не суждено держаться долго – слишком сильны у нас приливные течения.- Под воздействием динамических факторов (ветровое воздействие, приливно-отливные явления и т. д.) и частых оттепелей установившийся лед часто взламывается и выносится из залива. Размеры льдин при дрейфе достигают 10 метров в поперечнике для ниласовых льдов и 20-30 метров - для серых и серо-белых, - рассказывают в Мурманском УГМС.В поисках компромиссаВсе, что появляется сейчас на водной глади, по мнению гидрологов, - это не лед, а так, ледяная корка, дрейфующая масса. Так укрывает залив, по версии представителей небесной канцелярии, каждую зиму, да не один раз за год. Но справедливости ради ученые соглашаются, что были и промежуточные случаи, когда лед вставал на заливе значительный, не такой тонкий, как обычно, но и не такой суровый, как в 1965 году.- В умеренно холодные годы наблюдалось многократное, но кратковременное, на 1-3 суток, образование сплошного покрова дрейфующего льда толщиной 7 - 15 сантиметров, - поясняют синоптики и называют те самые годы, что помнят старожилы: 1952-1953, 1955-56, 1959-1960, 1967-1968, 1970-1971, 1978-1979, 1979-1980, 1989-1990, 1997-1998, 1998-1999.Так замерз или не замерз?- В ледовый сезон 2020-2021 годов первое появление льда зафиксировано 28 декабря 2020 года. По 25 февраля 2021 года в текущий ледовый сезон полного замерзания Кольского залива не отмечалось, - сообщает метеорологическая служба.По ее данным, льдом на выходных было покрыто 60% акватории, а уже по состоянию на 24 февраля - всего 30%.- Наличие льда в акватории залива не мешало движению судов. Распоряжений о прокладке фарватеров во льду я не давал - все-таки порт у нас незамерзающий, - сообщил редакции «КП» капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов.Словом, работу на паузу не поставили.- Лед не мешал. Это не полноценный ледовый панцирь, а легкая корочка, которая легко крошится без ледокола. Промерзание с образованием толстого льда возможно только в мелких местах, но в порту таких нет, - сообщили в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта.Вот и вахтенные моряки на североморском морском вокзале 22 февраля похвастались, что и их корабли охватило льдом, но уже к утру 23 февраля утки спокойно плавали в чистой акватории залива.Глазами фотографовА вот фотографии белых полей залива с ледяными пупырями дают повод обывателям говорить, что все-таки он замерзал. Пусть ненадолго, на «чуть-чуть», но было! Иначе откуда взяться такой красоте?!Этот год мы положим в свою копилку холодных зим и будем хвастаться друзьям и туристам, в каких суровых северных условиях мы живем…ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ2020 год в Мурманской области выдался самым теплым за последние полвека. Наибольшие температурные аномалии наблюдались в феврале и ноябре (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru