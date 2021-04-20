В Мурманске закончился суд по иску Андрея Чибиса к депутату горсовета Виктору Хабарову

Октябрьский суд отказал в удовлетворении иска губернатора к Виктору Хабарову и Совету депутатов. Фото: администрация Мурманска

В 2020 году в Совете депутатов Мурманска случился скандал: у депутата Виктора Хабарова обнаружилась незадекларированная недвижимость в Болгарии, а также фирма там.

Губернатор Андрей Чибис обратился в горсовет, чтобы народный избранник досрочно сложил полномочия за такую провинность, однако, рассмотрев обращение, городской парламент постановил, что можно ограничиться предупреждением.

Главу региона такое решение не устроило, поэтому он обратился в Октябрьский районный суд Мурманска с иском об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления. Его рассмотрение длилось с 1 марта, и, наконец, суд пришел к решению: в удовлетворении административного иска отказано.

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