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Общество17 декабря 2021 12:57

Жалоба по делу "Кольской" до сих пор находится в Европейском суде по правам человека

Приговор был вынесен в 2017 году
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Не все родные моряков с "Кольской" были согласны с судебным решением, были поданы апелляции. Фото: vk.com/burovaykolskay

Не все родные моряков с "Кольской" были согласны с судебным решением, были поданы апелляции. Фото: vk.com/burovaykolskay

В 2017 году Первомайский суд Мурманска вынес приговор по делу о крушении буровой "Кольская". Трагедия произошла 10 лет назад, 18 декабря 2011 года. Погибли и без вести пропали 53 человека.

Не все родные моряков с "Кольской" были согласны с судебным решением, были поданы апелляции. В том числе 11 потерпевших подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Случилось это в 2018 году.

- Она до сих пор не рассмотрена, - рассказала "КП"-Мурманск" жена старшего механика СПБУ "Кольская" Ильи Карташева Елена Богуш.

Как живут спустя 10 лет после трагедии те, кто потерял любимых, читайте здесь.

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