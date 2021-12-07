За лето 2021 года у туристов изъяли более 100 камней с пляжа Териберки

Забирать камни незаконно. Фото: Олег ФИЛОНОК

Похоже, что скоро знаменитый пляж "Яйца дракона" в Териберке буквально разберут по камням. Туристы забирают окатыши и увозят их домой в качестве сувенира, не думая о том, что нарушают правила посещения природного парка. За это грозит административная ответственность и штраф.

Так, за лето 2021 года в аэропорту "Мурманск" у путешественников изъяли сотню таких булыжников самых разных размеров.

- Такие предметы рассматриваются как ударно-дробящее оружие, то есть потенциально опасное. А перевозка любых видов оружия запрещена, - уточнила информагентству "Nord-News" пресс-секретарь мурманского аэропорта Ольга Хабарова.

При этом некоторые туристы признавались, что валуны покупали, а не самостоятельно забирали их с побережья Баренцева моря.

Напомним: жителей Мурманской области возмутил забравший ржавый гвоздь турист. Мужчина похвастался, что достал гвоздь из старого судна.

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