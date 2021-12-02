Туристы массово вывозят с пляжа "Яйца дракона" в Териберке камни

Вывозить с пляжа камни запрещено.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Приезжающие в Мурманскую область туристы иногда выбирают не самые стандартные вещи, чтобы увезти их в качестве сувениров. Например, камни с пляжа "Яйца дракона" в Териберке.
- На месте мы пока еще ни одного случая не фиксировали, но взаимодействуем с коллегами их аэропорта. И много туристов пытаются увезти камни. Размеры доходят до курьезных, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов.
Так как в этом году был создан природный парк "Териберка", вывозить с пляжа камни запрещено.
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