Туристы массово вывозят с пляжа "Яйца дракона" в Териберке камни

Вывозить с пляжа камни запрещено. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Приезжающие в Мурманскую область туристы иногда выбирают не самые стандартные вещи, чтобы увезти их в качестве сувениров. Например, камни с пляжа "Яйца дракона" в Териберке.

- На месте мы пока еще ни одного случая не фиксировали, но взаимодействуем с коллегами их аэропорта. И много туристов пытаются увезти камни. Размеры доходят до курьезных, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов.

Так как в этом году был создан природный парк "Териберка", вывозить с пляжа камни запрещено.

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