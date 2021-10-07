Любителям собирать "яйца дракона" в Териберке грозит штраф

На днях исполнитель от лейбла BlackStar Натан в своем Instagram также рассказал, что увез из Териберки пару камней. Но теперь за такие сувениры грозит штраф. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В последнее время участились сообщения, что туристы неравнодушны к пляжу "Яйца дракона" в Териберке и часто забирают с него круглые камни. Иногда и просто ломают их, как это сделал силач из Челябинска.

На днях исполнитель от лейбла BlackStar Натан в своем Instagram также рассказал, что увез из Териберки пару камней. Но теперь за такие сувениры грозит штраф.

- Это незаконно. В Положении о природном парке четко прописана формулировка, которая запрещает вывоз и сбор неживых объектов природы, - цитирует директора дирекции особо охраняемых природных территорий Мурманской области Руслана Шапиева ГТРК.

Подробнее о правилах посещения природного парка "Териберка" можно прочитать здесь.

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