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Общество6 декабря 2021 10:21

Жители Мурманской области возмутил забравший ржавый гвоздь турист

Мужчина похвастался, что достал гвоздь из старого судна
Ника СВЕТЛОВА
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Пока одни северяне не понимаю, зачем ругать человека за ржавый гвоздь, другие объясняют - так по чуть-чуть можно растащить на сувениры все достопримечательности Териберки. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka / www.instagram.com/zaratustra_o_

Пока одни северяне не понимаю, зачем ругать человека за ржавый гвоздь, другие объясняют - так по чуть-чуть можно растащить на сувениры все достопримечательности Териберки. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka / www.instagram.com/zaratustra_o_

Жители Мурманской области не раз уже ругали туристов, которые неаккуратно себя ведут в нашем регионе. Гостей ругают за то, что они вывозят или разбивают камни с пляжа "Яйца дракона" в Териберке, ломают знаменитые качели и кладбище кораблей.

На минувших выходных одному из туристов досталось за то, что он взял ржавый гвоздь с одного из старых судов.

- На фото отмечен человек, который, несмотря ни на что, все-таки смог найти и отковырять столетний гвоздик от кораблика, - написал гость в своем Instagram.

И после этого на него обрушился швал обвинений, теперь аккаунт туриста закрыт. Пока одни северяне не понимаю, зачем ругать человека за ржавый гвоздь, другие объясняют - так по чуть-чуть можно растащить на сувениры все достопримечательности Териберки.

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