Водитель из Москвы, проломивший палубу на кладбище кораблей в Териберке: "Хотел сделать фото с хорошего ракурса"

По словам мужчины, он не ездит в нетрезвом виде. Фото: vk.com/my_teriberka

Турист из Москвы, которого обвиняют в сломанной палубе старого судна на кладбище кораблей в Териберке, рассказал о том, что ничего подобного не делал. Известно, что мужчина заехал на ветхий корабль на своем внедорожнике.

- Автомобиль мой, да. Но я не вижу проблемы. Я подъехал сделать фото, и там уже было отверстие у входа в трюм. Ничего я не проламывал, - поделился с "КП"-Мурманск" водитель Алексей Ярыгин. - Я уважаю природу и в гости езжу с уважением к региону и к людям, которые там живут.

По словам мужчины, по дорогам общего пользования он никогда не ездит в нетрезвом виде. До Териберки всю дорогу за рулем была его супруга, однако по парковке к кораблям проехал он сам - чтобы сделать снимок с хорошего ракурса.

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