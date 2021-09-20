В Териберке сломали знаменитые качели

Одна из достопримечательностей Териберки пришла в негодность - на пляже сломали качели. Фото: Скриншот видео

Одна из достопримечательностей Териберки пришла в негодность - на пляже сломали качели.

Они - одно из самых популярных мест, куда приходят фотографироваться туристы. Увы, не всегда гости обращаются с качелями аккуратно. Не выдержав наплыва туристов, оборвался один из канатов. Впрочем, случается это не в первый раз.

Напомним: ранее северяне обрушились с критикой на силача из Челябинска, который на пляже в Териберке ломал камни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Культурный пазл кольской земли: достопримечательности Мурманской области, которые надо сохранить. Даже старожилы Заполярья не всегда знают об уникальных памятниках и местах (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru