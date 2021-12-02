Державшего в страхе Оленегорск волка ликвидировали

Хищника нашли в окрестностях Оленегорска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько недель жители Оленегорска боялись гулять вблизи улицы Парковой: из леса выбегал волк.

В городе он искал еду, поэтому нападал на кошек и собак. Причем не раз утаскивал домашних питомцев, с которыми северяне вышли на прогулку. Минприроды Мурманской области выдало разрешение на ликвидацию волка, который держал в страхе город. На то, чтобы выследить его, потребовалось почти две недели. 1 декабря волка нашли.

- Волк был оперативно ликвидирован, туша будет утилизирована в соответствии с действующим законодательством. Проведение рейдовых мероприятий будет продолжено, важно убедиться, что волк был один, — отметил министр Сергей Абаринов.

Хищника нашли в окрестностях Оленегорска.

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