Державшего в страхе Оленегорск волка ликвидировали

Хищника нашли в окрестностях Оленегорска.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Несколько недель жители Оленегорска боялись гулять вблизи улицы Парковой: из леса выбегал волк.
В городе он искал еду, поэтому нападал на кошек и собак. Причем не раз утаскивал домашних питомцев, с которыми северяне вышли на прогулку. Минприроды Мурманской области выдало разрешение на ликвидацию волка, который держал в страхе город. На то, чтобы выследить его, потребовалось почти две недели. 1 декабря волка нашли.
- Волк был оперативно ликвидирован, туша будет утилизирована в соответствии с действующим законодательством. Проведение рейдовых мероприятий будет продолжено, важно убедиться, что волк был один, — отметил министр Сергей Абаринов.
Хищника нашли в окрестностях Оленегорска.
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