Егеря ищут нападавшего на собак волка в Оленегорске

В администрации города сообщают, что меры по отлову волка будут приняты.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Оленегорск повадился ходить волк. В черте города опасного хищника видят не первый раз, а 18 ноября он попал на камеры видеонаблюдения. Животное нападает на собак, в том числе домашних.
В администрации города сообщают, что меры по отлову волка будут приняты.
- 19 ноября с 7.00 в районе парковой зоны (улица Парковая) работают егеря Ловозерского и Оленегорского района в связи с появившейся информацией о появлении в данном районе волка, который похищает собак и может угрожать безопасности людей, - отметили в мэрии.
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