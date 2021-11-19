В Оленегорске волк нападает на собак

Некоторые оленегорцы вживую видели волка у железной дороги и не раз с добычей в виде домашней собаки. Фото: Скриншот видео

Жители Оленегорска столкнулись с такой же проблемой, как и жители Мурмашей - к ним наведывается волк. Хищник нападает на домашних собак. Об очередном таком случае жительница города написала 18 ноября в группе "ВидеоОленегорск".

- Вечером соседка гуляла с двумя мопсами возле гаражей на улице Парковой,7. Внезапно выскочил со стороны парка зверь (то ли собака, то ли волк), мгновенно схватил одного мопсика, тот только захрипел, и волк с добычей умчался в сторону леса. У кого есть собаки, не гуляйте по Парковой. Вчера также волк утащил пекинеса в лес, тоже возле Парковой 7, по следам люди нашли в лесу только ошметки от собаки. Берегите детей, судя по следам в лесу, пировала целая стая, - пишет северянка.

Некоторые оленегорцы вживую видели волка у железной дороги и не раз с добычей в виде домашней собаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандально известный писатель из Мурманска Александр Полярный выпустил новую книгу. Хотя он обещал больше ничего не писать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru