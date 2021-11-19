В Мурманске разыскивают очевидцев смертельного ДТП с участием мотоциклиста

Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

19 сентября 2021 года в 17.45 в районе дома №5 по Нижне-Ростинскому шоссе в Ленинской округе Мурманска столкнулись автомобиль Volkswagen Multivan и мотоцикл Yamaha.

В дорожно-транспортном происшествии водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.

- Просьба очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП позвонить по телефону 8 (8152) 40-62-96, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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