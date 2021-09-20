Попавший в ДТП мотоциклист из Мурманска погиб

Байкер 1997 года рождения, к сожалению, умер на месте. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Вечером 19 сентября на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске столкнулись машина и мотоцикл. По первоначальной информации, в ДТП попал Mercedes, однако в ГИБДД по Мурманской области уточнили, что марка авто - Volkswagen.

- По уточненной информации, в данном ДТП пострадал пассажир Volkswagen, которого доставили в медицинское учреждение Мурманска, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД Ирина Петровская.

Байкер 1997 года рождения, к сожалению, умер на месте.

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