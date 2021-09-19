В Мурманске на Нижне-Ростинском шоссе сбили мотоциклиста

ДТП произошло у железнодорожного переезда. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске вечером 19 сентября произошла авария с участием байкера.

- По предварительной информации, в 17. 50 на Нижне-Ростинском шоссе столкнулись Mercedes и мотоцикл. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Авария произошла сразу за переездом.

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