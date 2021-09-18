Пенсионный фонд Мурманской области отказал оплачивать пенсионерке дорогу на отдых

Материалы находятся на рассмотрении у мировой судьи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мурманская прокуратура судится с региональным отделением Пенсионного фонда, отстаивая права пенсионерки. Женщина в 2021 году поехала в отпуск и решила воспользоваться положенной компенсацией по оплате проезда к месту отдыха и обратно. Но получила отказ.

– Ответ в ПФР обосновали тем, что компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно за 2019 год Пенсионный фонд выплатил на основании решения мирового судьи лишь в 2020 году, так как пенсионерка обратилась за компенсацией, не дожидаясь истечения двух лет после предоставления предыдущей выплаты, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что выплату произвели не в 2019, а в 2020 году «вследствие виновных действий территориального управления Пенсионного фонда». Это дает право пенсионерке получить компенсацию не 01.01.2021 года как указали в ПФР, а с 1.01.2020 года. Эти данные стали поводом для искового обращения в интересах северянки к управлению Пенсионного фонда Российской Федерации города Мурманска.

Сейчас материалы находятся на рассмотрении у мировой судьи судебного участка №2 Ленинского судебного района Мурманска.

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