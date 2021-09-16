Жители Мурманска возмущены агитационными листовками в детских садах

За комментарием мы обратились в избирательную комиссию Мурманской области.
Фото: Иван МАКЕЕВ
17 сентября начнутся трехдневные выборы. Жители Мурманской области будут голосовать не только за кандидатов в Госдуму, но и Мурманскую областную Думу, а также формировать составы Советов депутатов в ряде муниципалитетов.
Жители Мурманска обратились в редакцию "КП"-Мурманск и рассказали, что в детских садах расклеены агитационные листовки с призывом голосовать за конкретных депутатов в региональный парламент.
- Разве это не запрещено? При чем тут дети и политика? - возмущаются северяне.
За комментарием мы обратились в избирательную комиссию Мурманской области.
- В детских садах предвыборные агитационные листовки разрешены, так как там не работают госслужащие. В школах тоже можно , но не в тех, которые стали избирательными участками. А в зданиях правительства или, например, полиции подобные листовки расклеивать запрещено, - рассказали "КП"-Мурманск" в избирательной комиссии Мурманской области.
В избирком жалоб по детским садам и школам не поступало.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Молодых писателей приглашают принять участие в литературном фестивале «Капитан Грэй» в Мурманске. Мероприятие пройдет с 8 по 10 октября (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru