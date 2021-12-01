В Оленегорске волк набросился на таксу и съел ее

Ранее местные жители видели зверя между домами №10 и №8 на улице Космонавтов, а также на улице Парковой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Оленегорске продолжает промышлять волк. Так, в паблике "Видео Оленегорск" сообщили, что хищник напал на таксу и съел ее. Это произошло возле отделения полиции.

- Женщина гуляла с двумя таксами, волк набросился и загрыз одну из них, - отметили в городской группе.

Ранее местные жители видели зверя между домами №10 и №8 на улице Космонавтов, а также на улице Парковой.

В администрации Оленегорска сообщили, что сотрудники охотнадзора обследовали территорию городского округа, а именно: окрестности озера Комсомольское, озера Банное, озера Пермус, лесопарковые зоны парка Горняк и район улицы Парковая и пока что следов волка не обнаружили. Поиски продолжаются.

Информацию об обнаружении волка на территории Оленегорска можно сообщить по телефонам: 8 (8152) 486-852, 486-851 или в ЕДДС по телефонам: 57-360, 921-167-99-18 или 112.

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