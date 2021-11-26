В Мурманской области восемь медработников умерли от коронавируса с начала пандемии

Медработники находятся в группе риска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За два года с начала пандемии - с марта 2020 года - в Мурманской области коронавирусом заболели 85656 человек, умерли 2528 человек.

К сожалению, медработники по долгу службы находятся в группе риска.

- С 2020 года восемь семей медработников получили страховые выплаты в случае смерти в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией, - отметила начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального отделения ФСС Елена Мегрелидзе.

Данная выплата составляет около 2,7 миллиона рублей, в случае временно нетрудоспособности - порядка 67 тысяч рублей, в случае инвалидности - от 688 тысяч рублей до 2 миллионов рублей.

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