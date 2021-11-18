Дело о мошенничестве в отношении экс-министра здравоохранения Мурманской области закрыто

По нашей информации, фигурантом проходил еще один человек, уголовное преследование в отношении которого также прекратили. Фото: Правительство Мурманской области

В феврале 2020 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Сначала - в отношении неустановленного круга лиц, затем его фигурантом стал экс-министр здравоохранения Мурманской области и на тот момент главврач Мурманской областной клинической больницы Валерий Перетрухин.

14 мая 2020 года в его рабочем кабинете и дома прошли обыски, его задержали в соответствии со статьей 91 УПК РФ, а после избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По сообщениям рада источников, у Перетрухина нашли 70 миллионов рублей, однако официального подтверждения этому нет.

- На данный момент уголовное дело в отношении Валерия Перетрухина закрыто на основании статьи 24 УПК РФ, - сообщил "КП"-Мурманкс" информированный источник.

Данная статья предусматривает закрытие дела из-за отсутствия события преступления или отсутствия в деянии состава преступления.

По нашей информации, фигурантом проходил еще один человек, уголовное преследование в отношении которого также прекратили.

Как пишет Telegram-канал "Санитары Мурмана", экс-чиновник хранил деньги брата-бизнесмена.

В июле 2020 года Перетрухин покинул пост главного врача детской больницы.

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