В онлайн-кинотеатре покажут снимавшийся в Мурманской области сериал

Главный герой сериала "Везет" - таксист. Фото: кадр из фильма/Ivi

Сериал "Везет" снимали в Мурманской области. Он имел два рабочих названия: "Всякая пьянь" и "Иван". Главные роли в нем исполнили Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова. В проекте принял участие Владимир Меньшов, для которого он стал последним. В сериале в эпизодах снялись жители Мурманской области, а также губернатор Андрей Чибис.

Главный герой - гонщик, чья карьера пошла под откос из-за пьянства, поэтому теперь он работает таксистом с услугой "трезвый водитель". Его пассажиры - люди с необычными судьбами.

"Везет" будут показывать с 4 ноября в онлайн-кинотеатре IVI бесплатно.

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