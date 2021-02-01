Губернатор Мурманской области снимется в сериале "Иван"

Андрей Чибис исполнит одну из ролей в сериале "Иван". Фото: правительство Мурманской области

В эти дни в Мурманске снимают последние сцены для сериала "Иван", продюсером которого стала Тина Канделаки. Работа над ним началась еще в прошлом году, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в процесс.

Напомним: сюжет рассказывает о гонщике, который не может больше оставаться в спорте из-за чрезмерной любви к алкоголю. Чтобы не подаваться пагубной привычке, он устраивается работать трезвым водителем.

Многие сцены снимали в Кировске, но в кадре будут мелькать и виды Мурманска. А еще можно будет увидеть знакомые лица.

Так, эпизодичные роли сыграли актеры всех театров в Мурманске, спортсмены, близнец из Североморска. В сценах, которые снимают в эти дни, принимают участие наши коллеги с "ТВ-21". Также одну из ролей исполнит... губернатор Андрей Чибис.

- Он сыграет роль чиновника, - рассказал источник "КП".

Сериал, что и говорить, получается интригующим, ведь в нем задействовано столько наших земляков. Главные роли в нем исполнили Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Мурманска помогла девушке, которой стало плохо на улице. Северянка чуть не упала в обморок после сдачи крови (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru