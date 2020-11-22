Сериал со Светланой Ходченковой "Иван" не стали снимать в Мурманске из-за отсутствия снега

Слишком теплая зима-2020 насолила съемочной группе сериала. Фото: правительство МО

Не в первый раз в Мурманской области происходит казус: нет снега! Искала его съемочная группа Первого канала, которая приехала делать красивые новогодние заставки в Заполярье. В 2015 году снега не хватило для фильма "Ледокол", пришлось брать искусственный, и тогда же снег "Камазами" возили с Хибин в Кировск для драмы Валерия Тодоровского "Большой".

И вот слишком теплая зима-2020 насолила съемочной группе сериала "Иван". Снимать его на Кольском полуострове начали еще в прошлом году. Успели провести часть работы в Мурманске, этой весной приехали в Кировск. Но началась пандемия коронавируса, из-за которой проект пришлось досрочно свернуть и эвакуироваться из города, который закрыли для въезда и выезда.

- Сейчас мы снова приехали в Кировск потому, что сейчас это единственный город в Мурманской области, где сейчас лежит толстый слой снега. Мурманск когда изначально выбирали, это было заснеженный город. Сегодня (20 ноября. - Ред.) мы должны были переехать в Мурманск, но вчера в экстренном порядке поменяли объекты потому, что в Мурманске нет снега. Так как подготовка к съемкам была тщательная, все объекты в Кировске и окрестностях уже знаем и хорошо здесь ориентируемся. Когда стало известно, что не поедем в Мурманск, мы разъехались искать новые объекты, - рассказал в эфире телеканала "Народное ТВ" исполнительный продюсер сериала "Иван" Дмитрий Семенов.

Напомним: главные роли в сериале исполняют Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов.

По сюжету, главный герой решает завязать с алкоголем и устраивается работать в такси трезвым водителем. Так он встречает людей с разными судьбами, которые под воздействием спиртного рассказывают таксисту много личного о себе.

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