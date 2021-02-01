Актер из Мурманска про съемки в сериале «Иван»: «Здесь нет места эмоциям, эйфории, ошибкам»

Премьера фильма запланирована на осень этого года. Фото: личный архив героя публикации

Хоть и призывают съемочные группы ехать работать в Мурманскую область, показать ее со всех сторон, да все они в основном оседают в Кировске и в Териберке. Наконец-то и Мурманск стал съемочной площадкой, а с ним появилась и возможность заглянуть за плечо оператору и узнать, как там на самом деле все устроено. А все потому, что массовку и актеров на эпизодические роли набирали прямо среди нас.

- Я сидел в барбершопе, мне красили бороду, выщипывали брови и наводили красоту – мы снимали очередной фильм в рамках программы продвижения предпринимателей. А телефон разрывался от звонков. Оказывается, кто-то рассказал, что я буду сниматься в кино. А ведь еще ничего не было известно. Я ждал подтверждения, – рассказывает «КП» корреспондент «ТВ-21», создатель шоу «Три индиота» и местный шоумен Иван Герасимов.

Иван Герасимов сыграл фельдшера, которого главный герой вызвал к роженице. Фото: личный архив героя публикации

Он пробовался в кастинге для сериала «Иван» на роль врача в сцене с Евгением Цыгановым, съемки подтвердили поздно вечером в субботу, а на съемочную площадку надо было прийти уже в воскресенье. Так же в фильме снялись актеры «Арктического театра» Денис Загорье и Слава Бурцев. Опыта у Ивана Герасимова в этом деле больше: после окончания Санкт-Петербургского государственного института культуры он снимался в эпизодических ролях в сериалах «Менты», «Тайны следствия». Мы поинтересовались, есть ли отличие в работе в Санкт-Петербурге и в Мурманске.

- Съемки кино в современном мире – это локомотив. Здесь нет места эмоциям, эйфории, ошибкам. Ошибся гримеркой – штраф, неправильно сказал реплику – штраф. В финале можно уйти и без денег за съемочный день. Одна разница – в Санкт-Петербурге за такие съемки платят на порядок больше, но и конкуренция там тоже очень высокая. Можно прийти в день съемок и узнать, что ты не снимаешься вообще. Сейчас авторы «Ивана» делают только уличные сцены и торопятся вернуться в Санкт-Петербург для павильонных съемок - рассказывает Иван Герасимов.

Роль ему досталась хорошая - фельдшера скорой помощи. По сюжету, главный герой вызывает врачей к своей соседке-роженице.

Александру Суняеву досталась роль чиновника. Он будет играть в одной сцене с Андрее Чибисом. Фото: личный архив героя публикации

Второй из «Трех индиотов» Александр Суняев тоже попал в кадры этого фильма. И если фельдшер-Иван в «Иване» мелькает лишь на заднем плане с одной репликой, то Александр снимается в роли представителя власти в сцене встречи двух высоких чиновников с самим Андреем Чибисом, для чего ему в субботу пришлось даже ехать делать тест на коронавирус.

Чувствуется, что фильм станет народным достоянием Мурманска, и будем его показывать своим внукам. Осталось дождаться выхода на экран, премьера, к слову, запланирована на осень этого года.

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