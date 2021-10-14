ФСБ проводит обыски в Доме молодежи Мурманска

В январе 2021 года стало известно, что смета работ в будущем культурном центре не прошла госэкспертизу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Доме молодежи Мурманска проходят обыски - ФСБ изымает документацию и технику.

- Интересует силовиков выявление возможных преступлений коррупционной направленности или хищения бюджетных средств при реконструкции кинотеатра "Родина", - сообщает "Северпост".

Дом молодежи является заказчиком аукциона "Выполнение работ по разработке научно-проектной документации для приспособления к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина»", который был размещен на сайте госзакупок в 2018 году. Стоимость контракта была заявлена 22 миллиона рублей.

В январе 2021 года стало известно, что смета работ в будущем культурном центре не прошла госэкспертизу.

Напомним: "Родину" решили заявить в нацпроект "Культура", чтобы ускорить работы.

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