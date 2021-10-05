Северянам предложили оценить проекты по благоустройству центра Мурманска

Опрос северян проводит Центр городского развития региона. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Жителям Мурманской области предлагают оценить проект по благоустройству центра Мурманска. Опрос северян проводит Центр городского развития региона. Все желающие могут пройти анкетирование, ответить на 22 вопроса и высказать свои пожелания и замечания по теме реконструкции площади Пять Углов, перейдя на сайт.

Сейчас для ознакомления выставлена предварительная концепция реконструкции. Полученную обратную связь власти намерены использовать при финальной разработке проекта центральной площади Мурманска на перекрестке улиц Самойловой и Воровского.

Напомним: благоустройством площади Пять Углов в Мурманске займется команда из Санкт-Петербурга - АБ Хвоя; Dreamers united; бюро светодизайна THE VIEW. О проект реконструкции центра города было сломано уже немало копий.

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