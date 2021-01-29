Деньги на реконструкцию "Родины" в бюджете Мурманска будут искать уже в 2021 году

Судьба бывшего кинотеатра "Родина" очень волнует жителей Мурманска, все-таки место родное и культовое. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Судьба бывшего кинотеатра "Родина" очень волнует жителей Мурманска, все-таки место родное и культовое. Сейчас здание, которое десятилетиями манило горожан, смотрит слепыми окнами и ветшает.

Почти 10 лет администрация Мурманска пыталась вернуть "Родину" в муниципальную собственность. Суд с арендатором, который убил кинотеатра, закончился не так давно. После этого в мэрии озвучили планы, что в здании не будут возрождать показ фильмов, ведь в городе и так хватает таких мест, а сделают многопрофильный культурный центр. В том числе с большим залом, которого сейчас так не хватает Мурманску.

Но одного желания мало.

- Сильно с фасадом не развернешься, так как это объект культурного наследия, - отметил глава Мурманска Андрей Сысоев. - С замечаниями была закончена экспертиза сметы стоимости. Их устранят, потом смета будет снова отправлена на экспертизу. Цифра, сразу скажу, не маленькая. Как только будет смета, будем планировать финансирование. В бюджете на 2021 год найти средства для реконструкция будет непросто, мы находимся в непростых условиях. Но мы понимаем, что эта работа поэтапная, на несколько лет. Поэтому все равно начнем искать деньги уже в этом бюджете.

Андрей Иванович отметил, что сообщения, будто город забыл про "Родину" и проект будет отложен в долгий ящик, не соответствуют действительности.

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