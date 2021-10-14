У глюкофона в Мурманске появился амфитеатр с видом на залив

14 октября все желающие уже могут посетить готовую площадку с красивым видом на столицу Заполярья. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Самый большой глюкофон в мире, который не так давно установили в Мурманске на сопке, обзавелся амфитеатром. С него открывается прекрасный вид на Кольский залив, город и порт.

Как рассказал Nord-News автор проекта «Мой залив» и выпускник программы архитекторы.рф Алексей Арушанян, на этом благоустройство площадки «Склон Карла Либкнехта» будет завершено.

- Здесь планировались звуковой арт-объект «Солнце-барабан», который открыли в начале сентября, и сейчас установливаем амфитеатр, чтобы жители и гости города могли отдыхать с комфортом - пояснил архитектор.

14 октября все желающие уже могут посетить готовую площадку с красивым видом на столицу Заполярья.

Напомним: ранее глюкофон повредили вандалы. Спустя несколько дней музыкальный инструмент починили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакше установили новый арт-объект в стиле стимпанк. Гитарист красуется у ДК "Металлург" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru