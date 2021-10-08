В Кандалакше установили новый арт-объект в стиле стимпанк

Арт-объект создал умелец Владимир Васильев. Фото: vk.com/kandvkurse

В Кандалакше появился новый арт-объект "Гитарист"- гигантского рок-музыканта в матовом черном цвете, выполненного в стиле стимпанк, установили возле городского Дома культуры "Металлург".

Как сообщили в паблике "Кандалакша вкурсе", это подарок городу от местного умельца Владимира Васильева. Он работает в направлении ресайклд-арт, создавая из бросового автохлама интересные вещи.

Напомним: здание в Териберке украсил яркий мурал с китом. Арт-объект появился благодаря собственнику дома.

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