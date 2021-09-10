В Мурманске появился самый большой глюкофон в мире

Назвали музыкальный инструмент «Солнце-барабан». Фото: Центр городского развития Мурманской области

В Мурманске стало на одну достопримечательность больше. На одной из площадок с видом на Кольский залив установили самый большой глюкофон в мире. Назвали этот музыкальный инструмент весом более 600 килограммов «Солнце-барабан».

Идея арт-объекта принадлежит архитектору из Москвы Александре Weld Queen.

- По задумке автора, звуки, которые издает этот огромный глюкофон, должны гармонировать и дополнять звуки порта, которые являются частью Мурманска, его голосом, создавать хорошее настроение и дарить тем, кто играет, гармонию и умиротворение. А на обратной его стороне, которая повернута к городу, должно отражаться солнце, – пояснил архитектор, представитель Центра городского развития Мурманской области Алексей Арушанян.

В ближайшее время рядом с глюкофоном появится деревянный амфитеатр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родственник погибшего на катере рыбака в бухте Долгая Щель: "Без него остались жена, дети и маленький внук". В Заполярном состоятся похороны одного из погибших (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru