Самый большой глюкофон в мире починили

Сейчас, к счастью, колотушку уже вернули. Так что достопримечательность снова стала интерактивной. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На прошлой неделе стало известно, что самый большой в мире глюкофон, который находится недалеко от Зеленой сопки в Мурманске, испортили вандалы. Неизвестные оторвали у него колотушку, при помощи которой на метафоне можно было сыграть мелодию.

При этом новый арт-объект успел простоять нетронутым с момента установки около двух недель.

Сейчас, к счастью, колотушку уже вернули. Так что достопримечательность снова стала интерактивной.

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