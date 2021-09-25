Самый большой глюкофон в мире повредили мурманские вандалы

Самый большой глюкофон в мире повредили. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В начале сентября на сопке ниже памятника "Алеши" в Мурманске появился необычный арт-объект - самый большой глюкофон в мире.

Одна из его изюминок - интерактивность. К конструкции прикрепили проволокой котолушку, чтобы каждый желающий мог сам сыграть мелодию.

Увы, недолго арт-объект был в целости. Уже сейчас колотушка пропала - ее оторвали вандалы и унесли с собой.

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