В Мурманской области медработники получат выплаты за каждого привитого от коронавируса

Деньги выделят за период прививочной кампании с 27 августа до 31 декабря 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медицинские работники учреждений здравоохранения Мурманской области получат стимулирующие выплаты за нагрузку по вакцинации от коронавируса. За каждого привитого медработнику полагается 200 рублей, а в Заполярье эта сумма будет увеличена за счет районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.

На это дело из федерального бюджета выделили 72,6 миллиона рублей, а из регионального - еще 79,2 миллиона рублей.

- Эти средства также будут направлены на погашение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медработникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, - отметили в министерстве финансов Мурманской области.

Деньги выделят за период прививочной кампании с 27 августа до 31 декабря 2021 года.

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