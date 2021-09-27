План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%

Также в Мурманской области началась вакцинация от гриппа, ее прошли уже 25 тысяч северян и, в том числе, 13,5 тысячи детей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ситуация с коронавирусом остается стабильной. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила и. о. министра здравоохранения Инга Анискова.

- Сейчас работает 1139 ковидных коек, в том числе 877 с кислородом и 126 с ИВЛ, 21% - свободны. Всего с начала пандемии было проведено 1,246 миллиона ПЦР-тестов, 375 тысяч результатов пришли по СМС. От коронавируса привились 250 тысяч человек, что составляет 54% от плана, - уточнила Инга Анискова.

Также в Мурманской области началась вакцинация от гриппа, ее прошли уже 25 тысяч северян, в том числе 13,5 тысячи детей. В регионе работает 49 ковидных прививочных бригад и 70 - от гриппа.

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