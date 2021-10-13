В Мурманской области возбудили 240 административных дел за нарушение правил в ООПТ

Чаще всего туристы посещают природные парки «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Териберка» Фото: Антон ЗАБИРОВ

Хрупкую природу Севера берегут далеко не все путешественники. Так, с начала 2021 года в Мурманской области возбудили 240 административных дел за нарушение правил в особо охраняемых природных территориях.

Чаще всего туристы посещают природные парки «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Териберка», заказники «Сейдъявврь» и «Варзугский», водопад на реке Шуонийок. Высокая антропогенная нагрузка вредит природе.

-Территории затаптываются ногами, колесами транспорта, гибнут редкие растения, животные, покидают насиженные места гнездования птицы. Также туристы оставляют большое количество мусора, не предусмотренных мест от костров, разбиваемых лагерей, стоянок, - сообщили "КП-Мурманск" в министерстве природы Мурманской области.

Напомним, что недавно туристы вывозили камни с пляжа "Яйца дракона" в Териберке и разъезжали на авто по водоохранной зоне Баренцева моря. За это нарушителей может ждать штраф.

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